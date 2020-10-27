Николич рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Баварией»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
Николич рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Баварией»
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Играли очень хорошо, много моментов имели, но не набрали очки сегодня. Всё было хорошо: отношение, мотивация, дисциплина, а главное — храбрость. Спасибо болельщикам, очень позитивная атмосфера. Игроки были с энергией на 100%. Нам очень жаль. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что без очков. Футболистов не надо было особенно настраивать. Нужно было подготовить тактически и верить в их качества. Первые 20—25 минут, возможно, у нас было больше уважения, чем нужно. А затем было много моментов. Стопроцентных моментов, должны были забивать. Важно не впечатление, а забивать. Не хватало завершения», — сказал Николич после матча.

«Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Флик заявил, что игра с «Локомотивом» далась нелегко.

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