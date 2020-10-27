Флик: игра с «Локомотивом» далась нелегко

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над московским «Локомотивом».

«Игра далась нелегко. Мы знали, что с этой командой будет так. Нам пришлось потрудиться для победы. «Локомотив» хорошо держал мяч. Другие клубы здесь испытывают проблемы. В центре хорошо держали мяч. Считаю, что выглядели неплохо. Вклад каждого игрока значим, это была именно командная победа. Да, пропустили, но 1:2 — достойный счёт с обеих сторон», — сказал Флик после матча.

«Бавария» после двух туров имеет шесть набранных очков и возглавляет группу А. «Локомотив» на втором месте с одним очком.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука не спас «Локомотив» от поражения от «Баварии».