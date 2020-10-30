Порье: не знаю, ушёл ли Нурмагомедов из боёв, но он человек слова

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье порассуждал о судьбе титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе после заявления обладателя титула Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.

«Не знаю, что будет дальше, вакантен ли пояс и ушёл ли Нурмагомедов из боёв. Но Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой. Я единственный боец из топ-5 с победой в прошлом поединке над соперником из топ-5. А один бой назад я был временным чемпионом», — заявил Порье в интервью YouTube-каналу Anik & Florian Podcast.

Последний поединок Порье провёл в июне. Американец победил новозеландца Дэна Хукера. На его счету 26 побед и шесть поражений в MMA.

Ранее Орлов призвал не возвеличивать Нурмагомедова.