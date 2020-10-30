Орлов: не надо возвеличивать Нурмагомедова

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов призвал не называть чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории смешанных единоборств.

«Возвращаться ли Хабибу в спорт? Это ему решать. Если он в хорошей форме, то зачем ему заканчивать? Это его личное решение. Только не надо его возвеличивать! Этих чемпионских поясов так много, и столько этих героев. Я знаю про чемпионат мира по футболу, про рейтинги. Ну выиграл — молодец, поаплодировали. В спорте нельзя демонизировать людей. Если он выиграет пять раз, десять, победит на Олимпиаде один раз — это здорово, станет трёхкратным олимпийским чемпионом — это супер. Он замечательный спортсмен. Выиграл — молодец, спасибо, но он не самый великий. Но его же так называют, подают его так, как самого великого. В спорте надо относиться проще, не надо, чтобы фанфары гремели в адрес одного спортсмена», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

24 октября Нурмагомедов победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, в третий раз защитив титул чемпиона в лёгком весе. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Уайт допустил, что Нурмагомедов вернётся в UFC ради рекорда 30:0.