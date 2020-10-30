Уайт допускает, что Нурмагомедов вернётся в UFC ради рекорда 30:0

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

«Мы разговаривали с Хабибом. Он был очень эмоционален в тот вечер после боя с Гэтжи. У меня есть ощущение, что он может вернуться для рекорда 30:0. Думаю, что он не собирается уходить на пенсию. Его отец хотел, чтобы он достиг 30:0. Думаю, что он хочет выполнить желание своего отца», — цитирует ESPN слова Уайта.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов объявил о завершении своей карьеры. За всё время профессиональных выступлений 32-летний россиянин выиграл 29 боёв в ММА и не потерпел ни одного поражения.

Его отец Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее сообщалось, что российские СМИ написали про Нурмагомедова 5,6 тыс. раз после боя с Гэтжи.