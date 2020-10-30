Сергачёв рассказал о жизни в «пузыре» НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о времени, проведённом в «пузыре» в Торонто во время плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20.

«НХЛ — вообще молодцы. Они сделали всё очень круто, всё сумели организовать. У нас был русский менеджер в Торонто. Нам делали борщ на всю команду, всё было по красоте. Квас привозили, оливье, чёрный хлеб. Мы с пацанами кайфовали по полной программе. Я это воспринимал так, что это полоса, через которую надо пройти, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Ты не знаешь, сколько будешь там сидеть. Это ведь плей-офф. Если первый раунд не прошёл, едешь домой. Да, было тяжело. Не было ни родных, ни девушек. Но когда выигрываешь Кубок, забываешь, как там было тяжело», — сказал Сергачёв в эфире Kuji Podcast.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Даллас Старз» — 4:2.

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