Ковальчук рассказал, как у него проходят поиски новой команды

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Российский хоккеист Илья Ковальчук, имеющий статус неограниченного свободного агента, рассказал о планах на будущее.
Ковальчук рассказал, как у него проходят поиски новой команды
  • Reuters

«Я тренируюсь, чтобы поддерживать себя в форме. Я всё время разговариваю с агентом, он держит меня в курсе. Но я никуда не тороплюсь. Мы постараемся найти подходящее место, подходящее для всех», — цитирует Ковальчука The Athletic.

Россиянин по ходу сезона был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» из «Монреаль Канадиенс». За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде (1—4 в серии).

Ранее НХЛ на неопределённый срок перенесла «Зимнюю классику» и Матч всех звёзд.

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