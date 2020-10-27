Ковальчук рассказал, как у него проходят поиски новой команды

Российский хоккеист Илья Ковальчук, имеющий статус неограниченного свободного агента, рассказал о планах на будущее.

«Я тренируюсь, чтобы поддерживать себя в форме. Я всё время разговариваю с агентом, он держит меня в курсе. Но я никуда не тороплюсь. Мы постараемся найти подходящее место, подходящее для всех», — цитирует Ковальчука The Athletic.

Россиянин по ходу сезона был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» из «Монреаль Канадиенс». За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде (1—4 в серии).

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