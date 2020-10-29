Никитина победила на Кубке России по скелетону

Трёхкратная чемпионка Европы Елена Никитина одержала победу на Кубке России по скелетону в Сочи.

По сумме двух заездов она показала результат 1 минута 53,86 секунды.

Второе место заняла Юлия Канакина с результатом 1 минута 54,47 секунды. Тройку призёров замкнула Алёна Фролова (1 минута 54,75 секунды).

Таким образом, Никитина, Канакина и Фролова отобрались в состав женской сборной России на первый этап Кубка мира по скелетону, который пройдёт 20 ноября в латвийской Сигулде.

Ранее сообщалось, что IBSF объявила о переносе чемпионата мира 2021 года по бобслею и скелетону.