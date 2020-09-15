IBSF объявила о переносе чемпионата мира 2021 года по бобслею и скелетону
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
Отмечается, что такое решение было принято на исполкоме IBSF из-за беспокойства организаторов за здоровье и безопасность спортсменов в условиях сохраняющейся пандемии коронавируса, а также ограничений в связи с закрытием границ.
Чемпионат мира пройдёт с 5 по 14 февраля 2021 года.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов планирует провести Кубок мира по биатлону в полном объёме.