«Мастерс» в Париже состоится, несмотря на карантин во Франции

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже состоится в запланированный срок, несмотря на введение карантина во Франции.

Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте. Соревнования пройдут при закрытых трибунах. Первоначально планировалось, что турнир смогут посещать до 1 тыс. зрителей каждый день. Тем, кто приобрёл билеты, будут возвращены деньги.

Карантин во Франции продлится как минимум до 1 декабря. Турнир серии «Мастерс» в Париже должен начаться 2 ноября.

Ранее сообщалось, что проведение «Мастерса» в Париже под угрозой из-за карантина во Франции.