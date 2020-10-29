«Мастерс» в Париже состоится, несмотря на карантин во Франции

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Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже состоится в запланированный срок, несмотря на введение карантина во Франции.
«Мастерс» в Париже состоится, несмотря на карантин во Франции
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте. Соревнования пройдут при закрытых трибунах. Первоначально планировалось, что турнир смогут посещать до 1 тыс. зрителей каждый день. Тем, кто приобрёл билеты, будут возвращены деньги.

Карантин во Франции продлится как минимум до 1 декабря. Турнир серии «Мастерс» в Париже должен начаться 2 ноября.

Ранее сообщалось, что проведение «Мастерса» в Париже под угрозой из-за карантина во Франции.

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