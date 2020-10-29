Мостовой высказался о поражении «Краснодара» от «Челси» в ЛЧ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгром «Краснодара» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:4).

«Не заслуживал «Краснодар» такого поражения. Ясно, что сейчас «быки» испытывают серьёзные проблемы с составом, но они сами стремились в Лигу чемпионов, а теперь получают там такую жёсткую пощёчину. Во втором тайме «Челси» выпустил свежих футболистов, а у «Краснодара» и выпускать-то было некого», — приводит слова Мостового пресс-служба УЕФА.

«Краснодар» набрал одно очко после двух туров и с этим показателем занимает третье место в таблице группы Е.

Ранее Геркус заявил, что три российские команды можно видеть в ЛЧ первый и последний раз.