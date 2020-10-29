Скончался бывший хореограф Плющенко
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Причиной кончины хореографа стала болезнь, которая не называется.
Авдыш работал художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, а также тренером-хореографом сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Он работал с группой тренера Алексея Мишина, у которого на протяжении всей спортивной карьеры тренировался Плющенко.
Ранее была создана петиция с просьбой отстранить Плющенко от участия в Кубке России.