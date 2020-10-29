Скончался бывший хореограф Плющенко

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Бывший хореограф двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Давид Авдыш умер на 69-м году жизни.
Скончался бывший хореограф Плющенко
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Причиной кончины хореографа стала болезнь, которая не называется.

Авдыш работал художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, а также тренером-хореографом сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Он работал с группой тренера Алексея Мишина, у которого на протяжении всей спортивной карьеры тренировался Плющенко.

Ранее была создана петиция с просьбой отстранить Плющенко от участия в Кубке России.

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