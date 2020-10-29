Источник: игроки НБА хотят начать сезон 18 января
- Reuters
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Об этом сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс. По информации источника, в число игроков, выступающих за эту дату, входит и самый ценный игрок последнего финала НБА форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
18 января отмечается День Мартина Лютера Кинга — государственный праздник США, посвящённый борцу за права афроамериканцев и лауреату Нобелевской премии мира.
НБА планировала начать новый сезон до католического Рождества (25 декабря). Предполагалось сократить регулярный чемпионат до 72 игр.
Ранее сообщалось, что регулярный чемпионат НБА сезона-2020/21 может быть сокращён.