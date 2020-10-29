Источник: игроки НБА хотят начать сезон 18 января

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Большая часть игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступает за то, чтобы начать новый сезон 18 января 2021 года, а не до Рождества, как предлагает лига.
Источник: игроки НБА хотят начать сезон 18 января
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Об этом сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс. По информации источника, в число игроков, выступающих за эту дату, входит и самый ценный игрок последнего финала НБА форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

18 января отмечается День Мартина Лютера Кинга — государственный праздник США, посвящённый борцу за права афроамериканцев и лауреату Нобелевской премии мира. 

НБА планировала начать новый сезон до католического Рождества (25 декабря). Предполагалось сократить регулярный чемпионат до 72 игр.

Ранее сообщалось, что регулярный чемпионат НБА сезона-2020/21 может быть сокращён.

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