Источник: регулярный чемпионат НБА сезона-2020/21 может быть сокращён

Короткая ссылка
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и руководители клубов лиги обсуждают формат проведения сезона-2020/21.
Источник: регулярный чемпионат НБА сезона-2020/21 может быть сокращён
  • Reuters

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём Twitter, из-за позднего старта, датой которого может стать 25 декабря, регулярный чемпионат могут сократить с 82 до 72 матчей с турниром плей-ин для определения участников плей-офф, который планируется провести в традиционном формате и завершить до старта летней Олимпиады (23 июля 2021 года).

Предыдущий сезон из-за пандемии коронавируса был завершён лишь в октябре.

Ранее сообщалось, что единственный канадский клуб НБА может переехать в США из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить