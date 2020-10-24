Источник: регулярный чемпионат НБА сезона-2020/21 может быть сокращён

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и руководители клубов лиги обсуждают формат проведения сезона-2020/21.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём Twitter, из-за позднего старта, датой которого может стать 25 декабря, регулярный чемпионат могут сократить с 82 до 72 матчей с турниром плей-ин для определения участников плей-офф, который планируется провести в традиционном формате и завершить до старта летней Олимпиады (23 июля 2021 года).

Предыдущий сезон из-за пандемии коронавируса был завершён лишь в октябре.

Ранее сообщалось, что единственный канадский клуб НБА может переехать в США из-за коронавируса.