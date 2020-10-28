Арутюнян ответил, как на турнире в Лас-Вегасе удалось избежать нарушений эпидемиологических требований

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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, как на турнире в Лас-Вегасе удалось обеспечить соблюдение эпидемиологических требований.
Арутюнян ответил, как на турнире в Лас-Вегасе удалось избежать нарушений эпидемиологических требований
  • РИА Новости

«В этом плане в Лас-Вегасе всё было сделано предельно чётко. Организаторы подробнейшим образом разъяснили всем правила, проводили специальные видеоконференции, напоминая о серьёзности необходимых мер, да и потом все были так благодарны, что соревнования всё же удалось провести, что вообще не воспринимали жёсткий контроль как что-то раздражающее. Главное, люди получили возможность снова выступать», — сказал Арутюнян в интервью RT.

Ранее специалист высказал мнение, что в США юных фигуристок не тренируют должным образом.

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