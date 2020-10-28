Арутюнян считает, что в США юных фигуристок не тренируют должным образом

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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, в чём состоит главная проблема подготовки молодых фигуристок в США.
Арутюнян считает, что в США юных фигуристок не тренируют должным образом
  • РИА Новости

«В Америке с девочками ситуация не меняется: сначала от них никто ничего не требует в силу того, что они слишком юные, их просто не тренируют так, как положено. А когда сами спортсменки осознают, что хотят кататься на высоком уровне, бывает уже слишком поздно начинать с ними серьёзную работу. Поэтому когда я слышу от кого-то фразу из серии «Ей всего 13 лет», всегда поправляю: «Ей уже 13 лет», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Ранее тренер оценил решение Трусовой изучить все четверные прыжки.

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