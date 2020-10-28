Трефилов объяснил, зачем скрыл свою госпитализацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Бывший наставник женской сборной России, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов объяснил, почему скрыл факт своей госпитализации после заражения коронавирусом.
Трефилов объяснил, зачем скрыл свою госпитализацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Соответствующая информация распространилась в среду, 28 октября. Однако в комментарии СМИ специалист сначала заявил, что находится дома и чувствует себя хорошо.

По словам Трефилова, он приучен к строгой дисциплине и старается не говорить лишнего.

«В данном случае, пожалуй, перестарался, не хотел, чтобы все сильно волновались. Сейчас мне перепроверяют все анализы. Врачи говорят, что болезнь может пройти в лёгкой форме, но проблема в том, что у меня было много операций, это повышает риск осложнений. В общем, не до шуток, но сейчас чувствую себя хорошо, даже температуры особо нет. Только непривычно, что все вокруг в защитных костюмах, как космонавты. В любом случае я сдаваться не собираюсь!» — цитирует знаменитого тренера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трефилов не считает себя великим тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить