Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что не считает себя великим тренером.

«Великий ли я? Нет, так говорить нельзя. Таких великих в России очень много, в каждом городе есть. Сегодня с нами Владимир Салманович Максимов, в него сейчас летят кирпичи и всё что угодно, но вот он — действительно великий. Я краснею, когда мне начинают так говорить. Как можно сравнивать с Максимовым»,— приводит слова Трефилова ТАСС.

65-летний специалист привёл женскую сборную России к четырём победам на чемпионатах мира, а также к золоту Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что Матыцин вручил Трефилову высшую награду Министерства спорта.