Трефилов заявил, что не считает себя великим тренером
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- РИА Новости
«Великий ли я? Нет, так говорить нельзя. Таких великих в России очень много, в каждом городе есть. Сегодня с нами Владимир Салманович Максимов, в него сейчас летят кирпичи и всё что угодно, но вот он — действительно великий. Я краснею, когда мне начинают так говорить. Как можно сравнивать с Максимовым»,— приводит слова Трефилова ТАСС.
65-летний специалист привёл женскую сборную России к четырём победам на чемпионатах мира, а также к золоту Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что Матыцин вручил Трефилову высшую награду Министерства спорта.