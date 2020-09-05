Трефилов заявил, что не считает себя великим тренером

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что не считает себя великим тренером.
Трефилов заявил, что не считает себя великим тренером
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Великий ли я? Нет, так говорить нельзя. Таких великих в России очень много, в каждом городе есть. Сегодня с нами Владимир Салманович Максимов, в него сейчас летят кирпичи и всё что угодно, но вот он — действительно великий. Я краснею, когда мне начинают так говорить. Как можно сравнивать с Максимовым»,— приводит слова Трефилова ТАСС.

65-летний специалист привёл женскую сборную России к четырём победам на чемпионатах мира, а также к золоту Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что Матыцин вручил Трефилову высшую награду Министерства спорта.

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