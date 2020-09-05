Матыцин вручил Трефилову высшую награду Министерства спорта

Министр спорта России Олег Матыцин вручил прославленному гандбольному тренеру Евгению Трефилову высшую ведомственную награду — почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Как сообщает ТАСС, вручение прошло в Краснодаре в рамках празднования 65-летия специалиста.

«Многих часов не хватит говорить о том, насколько важен Евгений Васильевич Трефилов для советского и российского спорта, а ещё важнее — для воспитания детей, воспитания патриотизма среди детишек, которые приходят в школы, которые любят гандбол и спорт. Евгений Васильевич — ярчайший пример преданности спорту, своей родине, своему краю, отношения к своим воспитанникам», — заявил Матыцин.

В 2019 году Трефилов перенёс операцию на сердце, после чего оставил посты в женской сборной России и краснодарской «Кубани». Под его руководством национальная команда четыре раза победила на чемпионатах мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее Трефилов заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру.