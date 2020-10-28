Сен-Пьер: невозможно определить величайшего бойца всех времён

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер считает, что определить величайшего бойца в истории смешанных единоборств попросту невозможно.

«Есть много парней, которые были величайшими. Невозможно определить величайшего всех времён. У нас всех были моменты, когда мы блистали. То, что показал Нурмагомедов в бою с Гэтжи, придаёт ему статус величайшего. Когда Андерсон Силва нокаутировал Витора Белфорта, он тоже был величайшим. То же самое можно сказать о Джонсе, когда он побеждал Кормье или Густафссона. У Адесаньи и Би Джей Пенна были свои моменты. Это моменты сияния. Но, как и всё в жизни, всё имеет начало и конец. У каждого из нас было окно, в котором мы забирали статус величайшего. Есть очень много ребят, которые могут назвать себя лучшим в истории. Хабиб на все сто процентов входит в их число», — цитирует канадца MMA Fighting.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, как отреагировал на решение россиянина завершить карьеру.