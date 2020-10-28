Российский боец UFС Джоджуа отстранена от боёв на полгода по медицинским показаниям

Россиянка Лиана Джоджуа пропустит полгода из-за повреждений, полученных во время боя с Мирандой Маверик на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.

Об этом сообщает портал MMA Fighting со ссылкой на заявление Ассоциации боксерских комиссий. Джоджуа проиграла Маверик после того, так судья остановил бой в первом раунде из-за тяжёлого рассечения носа у россиянки.

Джоджуа предписано 45 дней полного отдыха. К контактным тренировкам можно будет приступить через 60 дней. Решение о сроках отстранения может быть пересмотрено, но не ранее чем через 60 дней.

На профессиональном уровне Джоджуа одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

Ранее глава UFC рассказал о состоянии Джоджуа после технического нокаута от Маверик.