Российский боец UFС Джоджуа отстранена от боёв на полгода по медицинским показаниям

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Россиянка Лиана Джоджуа пропустит полгода из-за повреждений, полученных во время боя с Мирандой Маверик на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.
Российский боец UFС Джоджуа отстранена от боёв на полгода по медицинским показаниям
  • Reuters

Об этом сообщает портал MMA Fighting со ссылкой на заявление Ассоциации боксерских комиссий. Джоджуа проиграла Маверик после того, так судья остановил бой в первом раунде из-за тяжёлого рассечения носа у россиянки. 

Джоджуа предписано 45 дней полного отдыха. К контактным тренировкам можно будет приступить через 60 дней. Решение о сроках отстранения может быть пересмотрено, но не ранее чем через 60 дней. 

На профессиональном уровне Джоджуа одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

Ранее глава UFC рассказал о состоянии Джоджуа после технического нокаута от Маверик.

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