Российский боец UFС Джоджуа отстранена от боёв на полгода по медицинским показаниям
- Reuters
Об этом сообщает портал MMA Fighting со ссылкой на заявление Ассоциации боксерских комиссий. Джоджуа проиграла Маверик после того, так судья остановил бой в первом раунде из-за тяжёлого рассечения носа у россиянки.
Джоджуа предписано 45 дней полного отдыха. К контактным тренировкам можно будет приступить через 60 дней. Решение о сроках отстранения может быть пересмотрено, но не ранее чем через 60 дней.
На профессиональном уровне Джоджуа одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.
Ранее глава UFC рассказал о состоянии Джоджуа после технического нокаута от Маверик.