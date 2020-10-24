Глава UFC рассказал о состоянии Джоджуа после технического нокаута от Маверик

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Президент UFC Дана Уайт рассказал о состоянии здоровья россиянки Лианы Джоджуа после поражения от американки Миранды Маверик на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Глава UFC рассказал о состоянии Джоджуа после технического нокаута от Маверик
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«Это был жёсткий локоть. Но нос Лианы Джоджуа не сломан. Рассечение зашили», — написал Уайт в своём Twitter.

Джоджуа проиграла Маверик техническим нокаутом — поединок был остановлен по решению врачей после первого раунда.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT будет вести текстовую трансляцию боя.

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