Глава UFC рассказал о состоянии Джоджуа после технического нокаута от Маверик

Президент UFC Дана Уайт рассказал о состоянии здоровья россиянки Лианы Джоджуа после поражения от американки Миранды Маверик на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Это был жёсткий локоть. Но нос Лианы Джоджуа не сломан. Рассечение зашили», — написал Уайт в своём Twitter.

Джоджуа проиграла Маверик техническим нокаутом — поединок был остановлен по решению врачей после первого раунда.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT будет вести текстовую трансляцию боя.