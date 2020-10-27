Жена Мамаева рассказала, как футболист изменился после тюрьмы

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Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, рассказала, как её супруг изменился после выхода из тюрьмы.
Жена Мамаева рассказала, как футболист изменился после тюрьмы
  • globallookpress.com

«Он стал другим человеком, стал трезво мыслить, ценить то, что у него есть сейчас. Он даже поменял своё отношение к футболу, он рассказывал, что, когда им дали мяч в тюрьме, это такое было счастье — просто поиграть, получить кайф от игры не за деньги, не за результат», — сказала Алана Мамаева в интервью на YouTube-канале «КраСава».

В октябре 2018 года Мамаев стал участником драк в центре в Москвы, из-за чего получил один год и пять месяцев колонии. В сентябре 2019 года он вышел на свободу.

Ранее Мамаев рассказал о переосмыслении своей жизни во время пребывания в местах лишения свободы.

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