Жена Мамаева рассказала, как футболист изменился после тюрьмы

Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, рассказала, как её супруг изменился после выхода из тюрьмы.

«Он стал другим человеком, стал трезво мыслить, ценить то, что у него есть сейчас. Он даже поменял своё отношение к футболу, он рассказывал, что, когда им дали мяч в тюрьме, это такое было счастье — просто поиграть, получить кайф от игры не за деньги, не за результат», — сказала Алана Мамаева в интервью на YouTube-канале «КраСава».

В октябре 2018 года Мамаев стал участником драк в центре в Москвы, из-за чего получил один год и пять месяцев колонии. В сентябре 2019 года он вышел на свободу.

Ранее Мамаев рассказал о переосмыслении своей жизни во время пребывания в местах лишения свободы.