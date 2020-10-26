Мамаев — о тюрьме: мне нужно было пройти этот путь

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о переосмыслении своей жизни во время пребывания в местах лишения свободы.

«Переосмыслил абсолютно всё, что я делал не так. В первую очередь отношение к своей семье, своей жене, к детям, к родителям. Не хочется больше этого повторять. Как бы это громко ни звучало, я рад, что сложилась такая ситуация», — сказал Мамаев в интервью на YouTube-канале «КраСава».

По его мнению, он сильно вырос в духовном и человеческом плане и теперь для него наиболее важны семья, близкие люди, важно стараться быть порядочным и хорошим человеком.

«Я не могу сказать, что это жёсткий, это заслуженный опыт. Не буду говорить за всех ребят, которые со мной были, для меня это заслуженный. Я пришёл к тому, чего заслужил. И мне надо было пройти этот путь, чтобы, так скажем, стать на путь исправления», — добавил Мамаев.

В октябре 2018 года Мамаев стал участником драк в центре в Москвы, из-за чего получил один год и пять месяцев колонии. В сентябре 2019 года он вышел на свободу.

Ранее форвард «Спартака» Александр Кокорин признался, что анализировал, почему он вместе с Мамаевым оказался в местах лишения свободы.