Аршавин: после слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку», другие клубы тоже так хотят
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«Может, для «Спартака» это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдёт. А во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят действовать», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
В матче 12-го тура чемпионата «Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков.
Ранее глава судейского комитета РФС оценил работу арбитров матча «Краснодар» — «Спартак».