Аршавин: после слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку», другие клубы тоже так хотят

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин подверг критике владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (2:2) заявил, что команда снимется с чемпионата из-за недовольства судейством.

«Может, для «Спартака» это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдёт. А во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят действовать», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

В матче 12-го тура чемпионата «Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков.

Ранее глава судейского комитета РФС оценил работу арбитров матча «Краснодар» — «Спартак».