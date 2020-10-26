Глава судейского комитета РФС оценил работу арбитров матча «Краснодар» — «Спартак»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
Глава судейского комитета РФС оценил работу арбитров матча «Краснодар» — «Спартак»
  • © fckrasnodar.ru

По слова Хачатурянца, спорные моменты игры будут обсуждаться на заседании экспертно-судейской комиссии РФС 28 октября. Он отметил, что только тогда станет известна оценка судей, но афишировать в прессе её не будут.

«Я уже не раз говорил, что дальнейшее назначение судей на матчи РПЛ — индикатор того, какую оценку судья получил. Из того, что я видел, оценка судей за матч «Краснодара» и «Спартака» не отрицательная», — цитирует Хачатурянца РИА Новости.

Ранее Василий Уткин высказался о недовольстве «Краснодара» работой судей в матче со «Спартаком».

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