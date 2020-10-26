Гончаренко высказался об игре Чалова в матче с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего армейцев Фёдора Чалова в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».
Гончаренко высказался об игре Чалова в матче с «Арсеналом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У нас Фёдор часто смещался в правую зону, но также оказывался на позиции центрального форварда. Была задача, чтобы Чалов сыграл как можно больше минут, у него, может быть, будет какой-то прилив сил после сегодняшнего матча», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

ЦСКА на своём поле разгромил «Арсенал» со счётом 5:1, набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Гончаренко считает закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить