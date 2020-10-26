Гончаренко высказался об игре Чалова в матче с «Арсеналом»
- РИА Новости
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«У нас Фёдор часто смещался в правую зону, но также оказывался на позиции центрального форварда. Была задача, чтобы Чалов сыграл как можно больше минут, у него, может быть, будет какой-то прилив сил после сегодняшнего матча», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
ЦСКА на своём поле разгромил «Арсенал» со счётом 5:1, набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что Гончаренко считает закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом».