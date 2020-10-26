Гончаренко считает закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о разгромной победе команды над тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.
Гончаренко считает закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом»
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«В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Довели мало атак до ударов, хотя атаковали хорошо. Но вымотали соперника, доминировали, победили закономерно в атакующем ключе», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Он также отметил, что появление новых футболистов в команде позволило играть по другой схеме, но в случае чего армейцы готовы выходить на поле с тремя центральными защитниками.

ЦСКА на своём поле разгромил «Арсенал» со счётом 5:1, набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее тренер «Арсенала» заявил, что в матче с ЦСКА судья придумал пенальти в ворота тульской команды.

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