Гончаренко считает закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом»
- @pfc_cska
«В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Довели мало атак до ударов, хотя атаковали хорошо. Но вымотали соперника, доминировали, победили закономерно в атакующем ключе», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».
Он также отметил, что появление новых футболистов в команде позволило играть по другой схеме, но в случае чего армейцы готовы выходить на поле с тремя центральными защитниками.
ЦСКА на своём поле разгромил «Арсенал» со счётом 5:1, набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.
Ранее тренер «Арсенала» заявил, что в матче с ЦСКА судья придумал пенальти в ворота тульской команды.