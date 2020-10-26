Тренер «Арсенала»: в матче с ЦСКА судья придумал пенальти в наши ворота
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- РИА Новости
«Провалили второй тайм, сложно что-то комментировать, хотя и первая половина была не самой лучшей. Что произошло и почему, пока по горячим следам сказать сложно», — цитирует специалиста РИА Новости.
По его мнению, «Арсенал» сам позволял сопернику создавать моменты, хотя армейцы и владели в целом инициативой.
«Судья придумал пенальти, а игрок «нарисовал» это падение. Для нас это было не совсем приятно, так как пропустили в конце первого тайма перед самым перерывом», — добавил Подпалый.
Он также подчеркнул, что его команда провалилась в центральной зоне.
ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Николы Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги.