Тренер «Арсенала»: в матче с ЦСКА судья придумал пенальти в наши ворота

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:5) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Провалили второй тайм, сложно что-то комментировать, хотя и первая половина была не самой лучшей. Что произошло и почему, пока по горячим следам сказать сложно», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его мнению, «Арсенал» сам позволял сопернику создавать моменты, хотя армейцы и владели в целом инициативой.

«Судья придумал пенальти, а игрок «нарисовал» это падение. Для нас это было не совсем приятно, так как пропустили в конце первого тайма перед самым перерывом», — добавил Подпалый.

Он также подчеркнул, что его команда провалилась в центральной зоне.

ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Николы Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги.