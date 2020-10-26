Тренер «Арсенала»: в матче с ЦСКА судья придумал пенальти в наши ворота

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Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:5) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.
Тренер «Арсенала»: в матче с ЦСКА судья придумал пенальти в наши ворота
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Провалили второй тайм, сложно что-то комментировать, хотя и первая половина была не самой лучшей. Что произошло и почему, пока по горячим следам сказать сложно», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его мнению, «Арсенал» сам позволял сопернику создавать моменты, хотя армейцы и владели в целом инициативой. 

«Судья придумал пенальти, а игрок «нарисовал» это падение. Для нас это было не совсем приятно, так как пропустили в конце первого тайма перед самым перерывом», — добавил Подпалый.

Он также подчеркнул, что его команда провалилась в центральной зоне.

ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Николы Влашича помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги.

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