Московское «Динамо» крупно уступило «Витязю» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от подольского «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» крупно уступило «Витязю» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча состоялась в Москве и завершилась в пользу гостей — 5:1.

В составе подмосковного коллектива отличились Фёдор Малыхин, Линус Хультстрём, Маттиас Теденбю, Юрий Паутов и Александр Дергачёв. У хозяев единственную шайбу забросил Теему Пулккинен.

В следующем матче «Динамо» сыграет с омским «Авангардом», а «Витязь» встретится с череповецкой «Северсталью».

Ранее сообщалось, что хет-трик Эмиля Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в КХЛ.

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