Московское «Динамо» крупно уступило «Витязю» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча состоялась в Москве и завершилась в пользу гостей — 5:1.
В составе подмосковного коллектива отличились Фёдор Малыхин, Линус Хультстрём, Маттиас Теденбю, Юрий Паутов и Александр Дергачёв. У хозяев единственную шайбу забросил Теему Пулккинен.
В следующем матче «Динамо» сыграет с омским «Авангардом», а «Витязь» встретится с череповецкой «Северсталью».
Ранее сообщалось, что хет-трик Эмиля Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в КХЛ.