Хет-трик Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в КХЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев — 5:2.
В составе армейцев хет-трик оформил Эмиль Галимов, а также по разу отличились Антон Бурдасов и Кирилл Марченко. У гостей шайбы забросили Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.
В следующем матче СКА сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Авангард» встретится с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме уступил «Торпедо» в матче КХЛ.