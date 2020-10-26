Хет-трик Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в КХЛ

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Петербургский СКА победил омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-трик Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе армейцев хет-трик оформил Эмиль Галимов, а также по разу отличились Антон Бурдасов и Кирилл Марченко. У гостей шайбы забросили Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

В следующем матче СКА сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Авангард» встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме уступил «Торпедо» в матче КХЛ.

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