СМИ: VAR-ассистент советовал арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны» в матче с «Реалом»
- Reuters
Как сообщает Sport.es, Мартинес подсказал главному арбитру, что Рамос первым нарушил правила на защитнике «Барселоны» Клемане Лангле, но Мунуэра не прислушался к совету помощника и назначил 11-метровый удар.
Из-за этого каталонцы хотят запросить аудиозапись переговоров судей. В «Барсе» выражают уверенность, что против клуба ведётся кампания, которую возглавляет отвечающий за назначение судей на матчи Веласко Карбальо.
«Реал» обыграл «Барселону» со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману может грозить дисквалификация сроком до 12 матчей за его высказывания в адрес арбитра после матча с «Реалом».