СМИ: VAR-ассистент советовал арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны» в матче с «Реалом»

Короткая ссылка
Хосе Мария Санчес Мартинес, VAR-ассистент матча седьмого тура испанской футбольной Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом», рекомендовал главному судье матча Хуану Мартинесу Мунуэре не назначать пенальти после падения капитана королевского клуба Серхио Рамоса в штрафной каталонской команды.
СМИ: VAR-ассистент советовал арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны» в матче с «Реалом»
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, Мартинес подсказал главному арбитру, что Рамос первым нарушил правила на защитнике «Барселоны» Клемане Лангле, но Мунуэра не прислушался к совету помощника и назначил 11-метровый удар.

Из-за этого каталонцы хотят запросить аудиозапись переговоров судей. В «Барсе» выражают уверенность, что против клуба ведётся кампания, которую возглавляет отвечающий за назначение судей на матчи Веласко Карбальо. 

«Реал» обыграл «Барселону» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману может грозить дисквалификация сроком до 12 матчей за его высказывания в адрес арбитра после матча с «Реалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить