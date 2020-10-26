СМИ: VAR-ассистент советовал арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны» в матче с «Реалом»

Хосе Мария Санчес Мартинес, VAR-ассистент матча седьмого тура испанской футбольной Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом», рекомендовал главному судье матча Хуану Мартинесу Мунуэре не назначать пенальти после падения капитана королевского клуба Серхио Рамоса в штрафной каталонской команды.

Как сообщает Sport.es, Мартинес подсказал главному арбитру, что Рамос первым нарушил правила на защитнике «Барселоны» Клемане Лангле, но Мунуэра не прислушался к совету помощника и назначил 11-метровый удар.

Из-за этого каталонцы хотят запросить аудиозапись переговоров судей. В «Барсе» выражают уверенность, что против клуба ведётся кампания, которую возглавляет отвечающий за назначение судей на матчи Веласко Карбальо.

«Реал» обыграл «Барселону» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману может грозить дисквалификация сроком до 12 матчей за его высказывания в адрес арбитра после матча с «Реалом».