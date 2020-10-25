СМИ: Куман рискует получить 12-матчевую дисквалификацию

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Главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману может грозить дисквалификация сроком до 12 матчей за его высказывания в адрес арбитра после матча седьмого тура Примеры с «Реалом» (1:3).
СМИ: Куман рискует получить 12-матчевую дисквалификацию
  • РИА Новости

«Реал» забил второй мяч с пенальти. После окончания матча Куман заявил, что не понял некоторых решений арбитра, а также добавил, что эпизоды с VAR в нынешнем сезоне постоянно трактуются против «Барселоны».

По информации Sport.es, если жалоба на Кумана будет передана в дисциплинарный комитет лиги, то против него начнётся разбирательство. По правилам дисциплинарного кодекса, официальные лица не могут ставить под сомнение честность и беспристрастность любого арбитра или членов Королевской федерации футбола Испании.

Нарушителю грозит дисквалификация на срок от четырёх до 12 матчей, а также штраф до €3 тыс.

Ранее Куман выразил мнение, что арбитр поставил спорный пенальти в ворота «Барселоны» в эль-класико.

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