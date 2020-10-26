Мамаев назвал Слуцкого пустым местом

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о главном тренере казанского «Рубина» Леониде Слуцком.

«Слуцкий — это отдельная тема. В плюс или в минус? В минус. Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он — пустое место», — сказал Мамаев в интервью на YouTube-канале «КраСава».

Он также опроверг информацию о том, что однажды сказал Слуцкому о своём нежелании заходить к нему в комнату, так как про тренера якобы ходят разные слухи.

«А вот про штраф было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за жёлтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал», — добавил Мамаев.

Мамаев выступал под руководством Слуцкого в московском ЦСКА. Слуцкий тренировал армейский коллектива с 2009 по 2016 год. Мамаев играл за команду с 2007-го по 2013-й.

Ранее Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом».