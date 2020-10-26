Капелло оценил вероятность назначения Почеттино в «Зенит»

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию в возможном назначении бывшего наставника лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино на пост главного тренера петербургского «Зенита».
Капелло оценил вероятность назначения Почеттино в «Зенит»
  • Reuters

«Почеттино — это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или Российской премьер-лиге, нужно делать очень много. Реально ли это? Думаю, вряд ли», — цитирует Капелло «Чемпионат».

По его мнению, аргентинский специалист не нуждается в деньгах и попытается найти себе новый вызов, хотя он бы мог помочь «Зениту».

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм». Он был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» аргентинский специалист дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Кроме того, сине-бело-голубые уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. 

Ранее в «Зените» опровергли слухи о переговорах с Почеттино.

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