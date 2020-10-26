В «Зените» опровергли слухи о переговорах с Почеттино

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах российского клуба с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
В «Зените» опровергли слухи о переговорах с Почеттино
  • Reuters

«Ни с Почеттино, ни с Маурисио мы не ведём никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм». Он был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» аргентинский специалист дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Кроме того, сине-бело-голубые уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с экс-наставником «Тоттенхэма» Почеттино.

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