СМИ: «Зенит» ведёт переговоры с экс-наставником «Тоттенхэма» Почеттино

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведёт переговоры с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино по поводу его назначения в российскую команду.
СМИ: «Зенит» ведёт переговоры с экс-наставником «Тоттенхэма» Почеттино
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», клуб из Санкт-Петербурга готов предложить аргентинскому специалисту зарплату в размере €6,5 млн в год, а также бонусы.

Отмечается, что в случае отставки нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака клуб не будет рассматривать кандидатуру российского наставника.

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм». Он был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» аргентинский специалист дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Кроме того, сине-бело-голубые уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее Илья Геркус высказался о ситуации вокруг Семака в «Зените».

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