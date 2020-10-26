Геркус высказался о ситуации вокруг Семака в «Зените»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который выступил в поддержку в адрес главного тренера петербургской команды Сергея Семака.
Геркус высказался о ситуации вокруг Семака в «Зените»
  • Reuters

«Гендиректор «Зенита» выступил вчера с заявлением о поддержке Семака. Подобные заявления делаются, когда есть сомнения в словах поддержки, сказанных тет-а-тет. «Скажите, пожалуйста, публично». Вот Медведев пока и говорит. Цена такой поддержки — ровно до следующего поражения. А потом снова придётся поддерживать», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

«Зенит» потерял первое место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Спартак». Также клуб из Санкт-Петербурга проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:2) в матче первого тура Лиги чемпионов.

Ранее гендиректор «Зенита» Медведев заявил о полном доверии Семаку.

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