Гендиректор «Зенита» Медведев заявил о полном доверии Семаку

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил поддержку главному тренеру Сергею Семаку.

На текущей неделе санкт-петербуржцы потерпели два поражения на своём поле подряд: сначала от «Брюгге» в Лиге чемпионов, затем от «Рубина» в чемпионате России.

«Ситуация непростая. Из неё надо выходить. Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. «Боруссия» — очень серьёзный соперник. У Сергея Богдановича полный кредит доверия. Уверен, «Зенит» вернётся на победную стезю», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин объяснил отказ клуба вернуть Александра Кокорина.