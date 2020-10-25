Гендиректор «Зенита» Медведев заявил о полном доверии Семаку

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил поддержку главному тренеру Сергею Семаку.
Гендиректор «Зенита» Медведев заявил о полном доверии Семаку
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На текущей неделе санкт-петербуржцы потерпели два поражения на своём поле подряд: сначала от «Брюгге» в Лиге чемпионов, затем от «Рубина» в чемпионате России.

«Ситуация непростая. Из неё надо выходить. Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. «Боруссия» — очень серьёзный соперник. У Сергея Богдановича полный кредит доверия. Уверен, «Зенит» вернётся на победную стезю», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин объяснил отказ клуба вернуть Александра Кокорина.

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