Онопко: нынешний ЦСКА отличается от прошлогоднего

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Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко оценил перспективы клуба в еврокубках.
Онопко: нынешний ЦСКА отличается от прошлогоднего
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, нам хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов. Очень надеюсь, мы скоро туда вернёмся. В прошлом сезоне не удалось ярко сыграть в Лиге Европы, команда не вышла из группы. Это очень обидно. Матчи на международной арене всегда интересны для болельщиков, а также важны для престижа клуба», — сказал Онопко в интервью официальному сайту ЦСКА.

Тренер считает, что армейцы в нынешнем розыгрыше Лиги Европы смогут выступить успешнее, нежели в предыдущем, когда команда не сумела преодолеть стадию группового этапа.

«Убеждён, нынешняя команда существенно отличается от самой себя образца прошлого года. За это время она стала опытнее и мудрее. Игроки взрослеют, а коллектив становится более сыгранным и сплочённым. Могу сказать, что матчи ЦСКА в нынешнем сезоне мне нравятся куда больше. Очень важно, что у нас сохранился костяк. Класс команды становится выше. В этом сезоне, уверен, мы уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок», — добавил Онопко.

Ранее агент Гайча рассказал об адаптации футболиста в ЦСКА.

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