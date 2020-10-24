Агент Гайча рассказал об адаптации футболиста в ЦСКА

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Пабло Каро, агент футболиста ЦСКА Адольфо Гайча, выразил мнение, что его клиент сможет быстрее адаптироваться в российском клубе, если будет получать больше игрового времени.
Агент Гайча рассказал об адаптации футболиста в ЦСКА
  • РИА Новости

«Гайч упорной работой доказывал, что он заслуживает играть. Адольфо из тех, кто адаптируется быстрее, когда выходит на поле. Я уверен, что игрового времени у него будет ещё больше и он конвертирует его в забитые мячи. А так всё отлично. Россия — хорошая страна, а Москва — очень красивый город. В быту у Адольфо нет проблем, ему помогает то, что он знает английский, а теперь старается учить ещё и русский. Могу сказать, что он счастлив в ЦСКА», — цитирует Каро «Еврофутбол».

Гайч забил свой дебютный мяч после перехода в ЦСКА 22 октября, поразив ворота австрийского «Вольфсберга». Это был восьмой матч аргентинца за российский клуб после перехода.

Ранее Гончаренко выразил мнение, что поле не позволяло ЦСКА атаковать более остро в матче с «Вольфсбергом».

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