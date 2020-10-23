Гончаренко считает, что поле не позволяло ЦСКА атаковать более остро в матче с «Вольфсбергом»
- РИА Новости
«Хорошо понимали, как действует соперник: они на протяжении всего матча высоко и агрессивно прессингуют. Наша задача была — как можно больше выходить из-под этого прессинга, но не всегда получалось, особенно в середине и в конце первого тайма», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
По его мнению, во втором тайме у армейцев больше получалось создавать хорошие игровые моменты из-за удачных замен. Он отметил, что его команда провела много неплохих атак.
«К сожалению, поле, которое мы видим, не позволяло более остро сыграть в завершающей стадии», — добавил Гончаренко.
Ранее сообщалось, что дебютный гол Адольфо Гайча не помог ЦСКА победить «Вольфсберг» в матче Лиги Европы.