Гончаренко считает, что поле не позволяло ЦСКА атаковать более остро в матче с «Вольфсбергом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Хорошо понимали, как действует соперник: они на протяжении всего матча высоко и агрессивно прессингуют. Наша задача была — как можно больше выходить из-под этого прессинга, но не всегда получалось, особенно в середине и в конце первого тайма», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

По его мнению, во втором тайме у армейцев больше получалось создавать хорошие игровые моменты из-за удачных замен. Он отметил, что его команда провела много неплохих атак.

«К сожалению, поле, которое мы видим, не позволяло более остро сыграть в завершающей стадии», — добавил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что дебютный гол Адольфо Гайча не помог ЦСКА победить «Вольфсберг» в матче Лиги Европы.