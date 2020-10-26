Жулин считает, что Туктамышевой нужно сбросить пару килограммов и подтянуть физику

Известный тренер Александр Жулин высказался относительно физической формы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Я уважаю Алексея Мишина, мне очень нравится Лиза и её постановки в этом году. Больше чем уверен, что если она подтянет физику, сбросит пару килограммов, то у неё всё встанет на место. Глядишь, и четверной вернётся. Как фанат этого тандема искренне желаю, чтобы прошедший пубертат человек смог бороться на равных с девочками Тутберидзе. Пока это невозможно. Видно, что ей тяжело. Но мне кажется, победы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах — за 15—16-летними фигуристками. Потому что, к сожалению, после подросткового возраста всё замедляется в два раза», — заявил Жулин RT.

На этапе Кубка России в Сочи Туктамышева заняла третье место, уступив ученицам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

Ранее Жулин обратил внимание на сложность программ у учениц Тутберидзе.