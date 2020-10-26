Жулин: многие не замечают, насколько сложные программы у учениц Тутберидзе

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин обратил внимание на сложность программ подопечных Этери Тутберидзе.

«Возможно, многие не замечают, насколько сложные программы у учениц Тутберидзе. В них нет ни одного пустого места. Именно они дают высокую вторую оценку. А падение Усачёвой объясняется просто. На номера подобного уровня тратится слишком много сил. Они тащат элементы во вторую часть выступлений, чтобы получить надбавки. Именно там Дарья и ошиблась. Но здесь стоит отметить и то, что пандемия внесла свои коррективы и ни у кого сейчас нет 100%-ной готовности», — сказал Жулин RT.

Анна Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи, Дарья Усачёва заняла второе место.

Ранее Бестемьянова высказалась о четверном флипе Щербаковой.