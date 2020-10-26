Бестемьянова о четверном флипе Щербаковой: по нему можно писать учебное пособие

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги третьего этапа Кубка России, который прошёл в Сочи.

«Абсолютно логичная расстановка по итогам турнира. Конечно, огорчило, что в произвольной программе не было чистых прокатов. Все занервничали. С другой стороны, это начало сезона, спортсмены только набирают форму. Удивило, что дрогнула Усачёва. Ведь она совсем юная, казалось, ничто не должно её сбить. Порадовал стабильный аксель Туктамышевой. И конечно, фантастический четверной флип Щербаковой. По нему можно писать учебное пособие. У всех очень красивые программы. Приятно видеть такой высокий уровень в женском катании», — поделилась мнением Бестемьянова в разговоре с RT.

На этапе Кубка России в Сочи победу одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Дарья Усачёва, а третье — Елизавета Туктамышева.

Ранее Жулин высказался об оценках Туктамышевой на КР в Сочи.