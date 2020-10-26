Бестемьянова о четверном флипе Щербаковой: по нему можно писать учебное пособие

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги третьего этапа Кубка России, который прошёл в Сочи.
Бестемьянова о четверном флипе Щербаковой: по нему можно писать учебное пособие
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Абсолютно логичная расстановка по итогам турнира. Конечно, огорчило, что в произвольной программе не было чистых прокатов. Все занервничали. С другой стороны, это начало сезона, спортсмены только набирают форму. Удивило, что дрогнула Усачёва. Ведь она совсем юная, казалось, ничто не должно её сбить. Порадовал стабильный аксель Туктамышевой. И конечно, фантастический четверной флип Щербаковой. По нему можно писать учебное пособие. У всех очень красивые программы. Приятно видеть такой высокий уровень в женском катании», — поделилась мнением Бестемьянова в разговоре с RT.

На этапе Кубка России в Сочи победу одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Дарья Усачёва, а третье — Елизавета Туктамышева.

Ранее Жулин высказался об оценках Туктамышевой на КР в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить