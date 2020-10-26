Жулин об оценках Туктамышевой на КР в Сочи: Мишин неспроста не даёт громких интервью

Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал оценки чемпионки Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.

«Судьи были на высоте, всё сделали правильно. Мишин неспроста не даёт громких интервью. Раньше я тоже с пеной у рта доказывал, что Татьяну Навку и Романа Костомарова засуживают. На это мне Валентин Писеев возражал, что надо лучше работать. Лиза получила космический балл за тройной аксель. А потом возникли ошибка на вращении и недокрут на тройном тулупе в каскаде. А у девочек Этери Тутберидзе не забалуешь, они не хотят терять ни одного очка. Поэтому надо искать достоинства у соперников и недостатки у себя. Только в этом заключается путь к успеху», — сказал Жулин RT.

Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи, уступив Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

Ранее Бестемьянова заявила, что вращение не может получать более высокие оценки, чем тройной аксель.