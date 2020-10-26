Бестемьянова: вращение не может получать более высокие оценки, чем тройной аксель

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что тройной аксель должен выше оцениваться судьями.
Бестемьянова: вращение не может получать более высокие оценки, чем тройной аксель
  • Reuters

«Я предполагаю, что дело не в судействе, а в правилах. Есть вещи, которые прописаны не совсем чётко. Вращение не может получать более высокие оценки, чем тройной аксель. А Елизавета Туктамышева была единственной, у кого данный элемент присутствовал в короткой программе. Это должно было быть отмечено», — объяснила Бестемьянова в разговоре с RT.

Ранее Ягудин оценил судейство в одиночном женском катании на этапе КР в Сочи.

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