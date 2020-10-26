Кормье объяснил, почему считает Нурмагомедова лучше Джонса

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, почему считает обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова более сильным бойцом, чем экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс.
Кормье объяснил, почему считает Нурмагомедова лучше Джонса
  • РИА Новости

«Нурмагомедов — лучший боец, которого когда-либо видели. Он никогда не ошибался. Говорят, что Джон Джонс — непобеждённый боец. Но он допустил ошибку, нанёс запрещённые удары локтями, так? А Хабиб не ошибался. Он добился показателя 29:0. Таких, как он, больше нет, феноменальная карьера. Хабиб отдал всё, что у него было, этому виду спорта. Каждый день в зале он оставлял все силы. Он сам о себе позаботился», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

32-летний Нурмагомедов победил Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После окончания боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Джон Джонс долгое время являлся чемпионом организации в полутяжёлом весе. На его счету единственное поражение от соотечественника Мэтта Хэмилла в 2014 году. Американец был дисквалифицирован за удар запрещённой точкой локтя.

Ранее тренер Гэтжи признался, что после боя не испытывал к Нурмагомедову ничего, кроме уважения.

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