Тренер Гэтжи: после боя не испытывал к Нурмагомедову ничего, кроме уважения

Тревор Уитман, тренер бойца смешанных единоборств Джастина Гэтжи, прокомментировал поражение своего подопечного от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.

«Всё шло по плану. Джастин попадал хорошие лоу-кики в первом раунде, они были очень эффективными. Но это высочайший уровень, потому каждая ошибка может стоить дорого. После первого раунда я подумал, что мы можем выиграть этот бой. Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Нурмагомедову. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», — заявил Уитман Sport24.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде и в третий раз защитил свой чемпионский пояс. После окончания боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поблагодарил свою команду после завершения карьеры.