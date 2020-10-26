Тренер Гэтжи: после боя не испытывал к Нурмагомедову ничего, кроме уважения

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Тревор Уитман, тренер бойца смешанных единоборств Джастина Гэтжи, прокомментировал поражение своего подопечного от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.
Тренер Гэтжи: после боя не испытывал к Нурмагомедову ничего, кроме уважения
  • © Josh Hedges / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Всё шло по плану. Джастин попадал хорошие лоу-кики в первом раунде, они были очень эффективными. Но это высочайший уровень, потому каждая ошибка может стоить дорого. После первого раунда я подумал, что мы можем выиграть этот бой. Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Нурмагомедову. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», — заявил Уитман Sport24.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде и в третий раз защитил свой чемпионский пояс. После окончания боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поблагодарил свою команду после завершения карьеры.

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