Нурмагомедов поблагодарил свою команду после завершения карьеры

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своей команде после того, как завершил карьеру профессионального спортсмена.
Нурмагомедов поблагодарил свою команду после завершения карьеры
  • Reuters

«Спасибо, братья, за всё. Без вас я бы не зашёл так далеко, ваша энергетика и поддержка для меня значат очень многое. Люблю вас очень», — написал российский боец в своём Instagram.

Нурмагомедов провёл свой последний бой 24 октября 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После того как россиянин защитил свой пояс в третий раз в карьере, он объявил о завершении карьеры.

Ранее Сен-Пьер поздравил Нурмагомедова с потрясающим выступлением и идеальной карьерой.

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