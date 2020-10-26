Нурмагомедов поблагодарил свою команду после завершения карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своей команде после того, как завершил карьеру профессионального спортсмена.

«Спасибо, братья, за всё. Без вас я бы не зашёл так далеко, ваша энергетика и поддержка для меня значат очень многое. Люблю вас очень», — написал российский боец в своём Instagram.

Нурмагомедов провёл свой последний бой 24 октября 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После того как россиянин защитил свой пояс в третий раз в карьере, он объявил о завершении карьеры.

Ранее Сен-Пьер поздравил Нурмагомедова с потрясающим выступлением и идеальной карьерой.